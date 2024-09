Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Räuberischer Diebstahl in Friedland - Ladendetektiv leicht verletzt

Friedland (ots)

Am 16.09.2024 gegen 17:30 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Rudolf-Breitscheid-Straße in 17098 Friedland zu einem räuberischen Diebstahl. Drei männliche Personen betraten zunächst den Rewe-Markt und nahmen verschiedene Lebensmittel aus den Regalen und verstauten diese in einem Rucksack. Diese Handlungen konnten durch den Ladendetektiv beobachtet werden. Als die Tatverdächtigen daraufhin den Kassenbereich verließen, ohne die Waren zu bezahlen, sprach er die Tatverdächtigen an und forderte die Herausgabe der entwendeten Ware. Zwischen dem Ladendetektiv und einem der Tatverdächtigen kam es zu einer Rangelei. Dieser flüchtete anschließend auf den Markt in Friedland. Hier konnte dieser durch den Ladendetektiv eingeholt und festgehalten werden. Der Tatverdächtige griff daraufhin den Ladendetektiv mit Faustschlägen an. Mehrere Passanten wurden nun auf die Auseinandersetzung aufmerksam und verständigten die Polizei. Durch die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeireviers Friedland konnten alle drei Tatverdächtigen des Diebstahls bekannt gemacht werden. Dabei handelte sich um drei marokkanische Staatsangehörige im Alter von 17, 32 und 37 Jahren. Die zuvor entwendeten Waren hatten einen Gesamtwert von 31,64EUR. Der Ladendetektiv erlitt durch die Faustschläge leichte Verletzungen. Zudem wurde seine Kleidung beschädigt. Gegen alle drei Tatverdächtigen wurde Anzeige wegen Bandendiebstahls erstattet. Gegen den 37-jährigen Marokkaner wurde zudem Anzeige wegen räuberischen Diebstahls und Sachbeschädigung aufgenommen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

