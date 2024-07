Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Ermittlungen zum Anfangsverdacht eines versuchten Totschlags in 18334 Dettmannsdorf (LK Vorpommern-Rügen)

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am 20.07.2024 gegen 17:00 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg durch einen Zeugen den Hinweis, dass in einer Wohnung in 18334 Dettmannsdorf zwei verletzte Personen aufgefunden wurden. Daraufhin erfolgte der Einsatz von Polizei und Rettungsdienstes. Nach derzeitigen Erkenntnissen (Stand: 21.07.2024, 11:00 Uhr) kam es in der Zeit vom 19.07.24, 16:00 Uhr bis 20.07.24, 16:50 Uhr in der gemeinsamen Wohnung eines 51-jährigen deutschen Staatsangehörigen und seiner 47-jährigen deutschen Ehefrau zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Eheleuten, in deren Folge beide Personen schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt wurden. Sie wurden durch den Rettungsdienst umgehend in eine Klinik nach Rostock und Greifswald gebracht. Am Tatort kam der Kriminaldauerdienst Stralsund zur Spurensuche- und Sicherung zum Einsatz. Auf Weisung der zuständigen Staatsanwalt erfolgte der Einsatz der Rechtsmedizin. Die genauen Tatumstände sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen, welche durch die Kriminalpolizeiinspektion Anklam geführt werden. Auf Grund der schwere der Verletzungen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Totschlags eingeleitet. Beim Vorliegen weiterer Erkenntnisse wird unaufgefordert nachberichtet.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

