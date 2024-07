Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung in Greifswald

Greifswald (ots)

Durch mehrere Zeugen wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg in den Abendstunden des 10.07.2024, gegen 17:30 Uhr, darüber informiert, dass es auf einem Spielplatz in Greifswald Schönwalde I zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein soll. Anschließend gingen einige Personen in ein nahegelegenes Wohnobjekt. Kurze Zeit später meldeten Zeugen, dass aus einem Zimmer des Wohnobjektes lautes Geschrei wahrzunehmen sei.

Beim Eintreffen der Polizei wurden zunächst keine Personen im Zimmer angetroffen. Der Nahbereich wurde abgesucht. Hier konnten zwei männliche Personen, ein 26-jähriger weißrussischer Staatsangehöriger und ein 35-jähriger moldauischer Staatsangehöriger, im Hinterhof angetroffen werden. Beide Männer waren alkoholisiert, der 35-Jährige wies Schnittverletzungen auf. Es wurde ein Rettungswagen zur Erstversorgung hinzugezogen, der Mann wurde in eine Greifswalder Klinik gebracht.

Aufgrund der sprachlichen Barriere gestaltete sich die Sachverhaltsaufklärung zunächst schwierig. Der Kriminaldauerdienst Anklam sicherte vor Ort Spuren. Die Rechtmedizin Greifswald begutachtete den Geschädigten. Es kamen Dolmetscher zum Einsatz.

Im Zuge dieser Ermittlungen konnte die Identität des Tatverdächtigen bekannt gemacht werden. Er wird sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten müssen.

Einzelheiten und Hintergründe zu diesem Vorfall sind derzeit noch unklar, hierzu hat die Kriminalpolizei Greifswald die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern noch an.

Zur Aufklärung der Straftat werden weitere Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Tatgeschehen geben können. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834 540 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell