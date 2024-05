POL-NB: Balkonbrand in Anklam (LK Vorpommern-Greifswald)

Demmin (ots) - Am 24.05.2024, gegen 18:30 Uhr, befuhr ein 69-jähriger Deutscher mit seinem Fahrrad die Hopfenstraße in Demmin. Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet er aus bislang ungeklärter Ursache, ohne Fremdeinwirkung, mit seinem Rad ins Schlingern und stürzte. Dabei erlitt der Radfahrer so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Holger ...

