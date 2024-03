Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Doppelhauses in 17419 Kachlin

Heringsdorf (ots)

Am 19.03.2024 kam es gegen 02:45 Uhr zu einem Brand eines Doppelhauses in der Ortslage Kachlin. Bei dem Objekt handelt es sich um ein Doppelhaus, in welchem insgesamt drei Parteien wohnhaft sind. Nach ersten Erkenntnissen wollte die Eigentümerin einer Haushälfte in der Nacht den Ofen anheizen, wobei ihr aus diesem nach Entfachung des Feuers plötzlich Glut entgegenkam. In der Folge fing die Räumlichkeit Feuer und setzte das gesamte Gebäude in Brand. Die Verursacherin selbst erlitt eine Rauchgasvergiftung sowie leichte Verbrennungen am Kopf und musste zur weiteren medizinischen Behandlung in das Krankenhaus Anklam verbracht werden. Zwei weitere, zum Brandbeginn im Objekt befindliche Parteien konnten sich vor den Flammen in Sicherheit bringen und das Gebäude verlassen. Zur Brandbekämpfung waren die Feuerwehren des gesamten Amtsbereiches Usedom-Süd sowie die Feuerwehren aus Ahlbeck und Heringsdorf mit ca. 60 Kameraden im Einsatz. Dennoch konnte ein Abbrennen des Objekts nicht verhindert werden, es entstand dabei Sachschaden von ca. 500.000,-EUR .

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell