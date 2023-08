Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl eines Traktors

Rothenklempenow (ots)

In der Zeit von 29.08.2023, 18:30 Uhr bis 30.08.2023, 07:30 Uhr wurde von einem Betriebsgelände in der Dorfstraße in Rothenklempenow ein Traktor im Wert von ca. 115.000 Euro entwendet.

Bisherigen Ermittlungen zufolge verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Betriebsgelände und entwendeten das verschlossene Fahrzeug der Marke Claas, Typ A40/Axion mit dem amtlichen Kennzeichen PW-SL 851. Der Kriminaldauerdienst Anklam war im Einsatz und sicherte Spuren.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt oder dem Verbleib des Traktors machen können, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier in Anklam, Tele.: 03971 2510 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell