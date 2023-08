POL-NB: Schlechter Start in den Urlaub - Wohnmobil entwendet

Loissin (ots) - In den heutigen Mittagsstunden geriet ein Kitesurfer in Loissin in eine Windböe und verunfallte. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Kurz nach 11:00 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über einen verunfallten Kitesurfer in 17509 Loissin informiert. Neben den Beamten des Polizeireviers Wolgast und der Wasserschutzpolizei Wolgast waren auch ...

