Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Taxi fährt gegen Funkstreifenwagen der Polizei

Neubrandenburg (ots)

Am 25.12.2022 kam es auf der B96 zwischen Usadel und Blumenholz zu einem Verkehrsunfall mit erheblichen Sachschaden. Ursächlich für den Verkehrsunfall war eine mehrere tausend Meter lange Dieselspur. Zur Reinigung der Fahrbahn musste die B96 für mehrere Stunden voll gesperrt und der Fahrzeugverkehr umgeleitet werden. Zu diesem wurde am Abzweig nach Blumenholz ein Funkstreifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht quer auf die Fahrbahn gestellt. Gegen 19:55 Uhr fuhr ein 61-jähriger deutscher Taxifahrer an die Absperrung heran. Er stellte sein Taxi vor dem Funkstreifenwagen ab, stieg aus und wollte sich erkundigen, wie lange die Maßnahme noch dauern würde. Dabei vergaß er den Schalthebel seiner Automatikschaltung auf die Parkstellung zu stellen. Das Taxi fuhr aus diesem Grund allein nach vorn und stieß gegen den Funkstreifenwagen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 1.000,-EUR. Personen wurden keine verletzt.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell