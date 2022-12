POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der L21 (LK Vorpommern-Rügen)

Neubrandenburg (ots) - Am 07.12.2022 gegen 16:15 Uhr, kam es im Bereich des Juri-Gagarin-Rings in Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall mit Sach- und Personenschaden. Nach ersten Erkenntnissen überquerte ein 42-jähriger Fußgänger die Ampelkreuzung aus Richtung Niels-Stensen-Straße kommend in Richtung Lindetal-Center bei einer grün geschalteten Fußgängerampel. ...

mehr