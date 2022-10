Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Aufhebung Öffentlichkeitsfahndung vom 25.10.2022; 19:21 Uhr

Barth (LK V-R) (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 70-jährigen Frau aus Zingst kann beendet werden. Die Frau wurde mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Zingst ca. einen Kilometer vom Abgangsort entfernt, an einem Deich des Zingster Stroms unterkühlt, aber lebend, aufgefunden. Der Einsatz einer Drohne mit Wärmebildkamera der FFw Zingst brachte den Erfolg. Die Drohne stellte die Frau ca. fünf Meter in einem Schilfgürtel fest. Zuvor hatten Fährtenhunde der Polizei eine grobe Suchrichtung vorgegeben. Danke an alle, die an den Suchmaßnahmen teilgenommen haben, besonderer Dank gilt den 15 Kameraden der FFw Zingst, die nicht nur die Drohne zum Einsatz brachten sondern auch mit Lautsprecherdurchsagen und Manpower den Einsatz unterstützten. Die Frau konnte nach kurzer ambulanter Versorgung durch den Rettungsdienst wieder in ihr Heim gebracht werden. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

