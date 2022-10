Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall zwischen einem Krad und PKW in der Hansestadt Greifswald

Greifswald (LK VG) (ots)

Am 17.10.2022, gegen 17:00 Uhr, kam es in der Greifswalder Wolgaster Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Krad und einem PKW. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr eine 36-jährige deutsche Fahrzeugführerin mit ihrem PKW Ford die Wolgaster Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Eldena. Hinter ihr fuhr ein 33-jähriger Deutscher mit seinem Krad. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Kradfahrer dann auf den vor ihm fahrenden PKW auf und verletzte sich dabei leicht. Ein alarmierter RTW verbrachte den Mann anschließend zur weiteren Behandlung in das Universitäts-Klinikum Greifswald. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Dieser wird auf ca. 6.000 Euro geschätzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde in eigener Zuständigkeit durch ein Abschleppunternehmen geborgen. im Auftrag Marco Sellke Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg Tel.: 0395/5582 2131

