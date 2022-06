POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der B 192 (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Altentreptow (LK MSE) (ots) - Am 12.06.2022 kam es um 13:23 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A20 in Fahrtrichtung Lübeck. Kurz vor der Abfahrt Anklam kam es zum Zusammenstoß zwischen 3 Fahrzeugen. Ein deutscher 81-Jähriger fuhr aus unbekannter Ursache in den am Stauende stehenden PKW, welcher durch den Aufprall wiederum in den vor ihm stehenden PKW ...

