POL-NB: Verkehrsunfall mit einer lebensbedrohlich verletzten Person in Ferdinandshof (LK Vorpommern-Greifswald)

Neubrandenburg (ots) - Am 16.04.2022 gegen 10:00 Uhr ereignete sich auf der B 111 in der Ortslage Zinnnowitz ein Verkehrsunfall mit Sach- und Personenschaden. Ein 66-jähriger einheimischer Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW Ford Focus die B 111 aus Richtung Zempin kommend in Richtung Wolgast. In der Ortschaft Zinnowitz überholte dieser zwei vor ihm fahrende PKW's ...

