POL-NB: Brand in einem Einfamilienhaus mit einer verletzten Person in Garz, Landkreis Vorpommern-Rügen

PR Ueckermünde (ots) - Am 19:03.2022, gegen 18:45 Uhr, kam es in Vogelsang-Warsin zum Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hat der 48-jährige Wohnungsinhaber versehentlich eine glimmende Zigarette auf einen Sessel fallen lassen. Danach verließ er für einige Zeit die Wohnung Als er zurückkehrte, bemerkte er, dass es ...

mehr