Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Großflächiges Graffiti in Greifswald festgestellt, LK VG

PHR GreifswaldPHR Greifswald (ots)

In der Hansestadt Greifswald wurde in der Nacht vom 11.12.20 zum 12.12.20 durch bisher unbekannte Tatverdächtige ein Graffiti angebracht. An der Backsteinmauer genau an der Einmündung Bahnhofstraße 45/ Pfarrer-Wachsmann-Straße wurde ein unlesbarer Schriftzug in einer Größe von zirka 4,8 m x 2,5 m und in schwarzer Farbe angebracht.Der Sachschaden beträgt 250 Euro. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise können an das PHR Greifswald (Tel. 03834-5400),jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

