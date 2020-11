Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Messer-Angriff in Greifswald durch Schussabgabe von Polizisten gestoppt

PP Neubrandenburg (ots)

Heute Nacht hat ein Zeuge gegen 02:35 Uhr über den Notruf 110 der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mitgeteilt, dass jemand gegen die Scheiben eines Hotels in der Greifswalder Wilhelm-Holtz-Straße schlage. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen stellten die eingesetzten Polizeibeamten vor Ort einen Mann fest, der mit einer Stange auf Scheiben des besagten Hotels einschlug. Nachdem ihn die Beamten angesprochen hatten, hörte der Tatverdächtige mit dem Schlagen auf und zog unmittelbar ein Messer. Dieses richtete er gezielt auf die Beamten und bedrohte die Polizisten. Die Beamten forderten ihn mehrmals deutlich mit Worten auf, zurückzubleiben. Als er das nicht tat, wurde ein Warnschuss in die Luft abgegeben, um den Angriff des Mannes zu stoppen. Nach jetzigem Kenntnisstand näherte sich der Tatverdächtige weiterhin zielgerichtet mit dem Messer den Beamten. Daraufhin kam es zur gezielten Schussabgabe aus der Dienstwaffe, um den Mann angriffsunfähig zu machen. Der Tatverdächtige konnte daraufhin überwältigt und vorläufig festgenommen werden. Der 42- jährige ägyptische Staatsbürger erlitt am rechten Oberschenkel eine Schussverletzung und wird derzeit schwer- aber nicht lebensbedrohlich verletzt in einer Klinik behandelt. Die Beamten blieben bei dem Einsatz unverletzt, werden aber psychologisch betreut. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und des Kriminaldauerdienstes der Polizei zum Ablauf des Geschehens dauern an. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

