Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit getötetem Kradfahrer, LK MSE

Malchin (ots)

Am Montag, den 05.10.2020 gegen 17:55 Uhr, erreichte die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg die Mitteilung über einen verunfallten Kradfahrer auf dem Verbindungsweg zwischen den Ortschaften Peenhäuser und Duckow. Ein bereits angeforderter Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod des verunfallten 59-jährigen Deutschen feststellen. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der Kradfahrer besagten Verbindungsweg aus Richtung Duckow kommend mit einem Kleinkraftrad der Marke Simson und kam aufgrund bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem dort befindlichen Straßenbaum. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 500,-EUR.

Im Auftrag Udo Koltermann PHK Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell