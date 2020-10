Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall im Seebad Heringsdorf (LK V-G)

Heringsdorf (ots)

Am 02.10.2020 befuhr ein 81-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines PKW Mercedes gegen 16:15 Uhr die Neuhofer Straße (L266) im Seebad Heringsdorf. Auf Grund der Missachtung eines Stoppschildes kollidierte dieser mit dem vorfahrtsberechtigten PKW Toyota, dessen 62-jähriger deutscher Fahrzeugführer leicht verletzt wurde. Dieser wurde durch die eingesetzten Rettungskräfte an der Unfallstelle ambulant behandelt. Der Fahrer des Mercedes sowie dessen 83-jährige deutsche Fahrzeugführerin blieben bei dem Verkehrsunfall unverletzt. An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstanden Sachschäden von etwa 10.000,- Euro.

