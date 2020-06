Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Motorradunfall mit einer schwer verletzten Person zwischenReinkenhagen und Mannhagen, LK VR

Grimmen (ots)

Am 27.06.2020 gegen 18.45 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall auf der Mannhäger Straße in der Gemeinde Sundhagen gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 22-jährige deutsche Fahrer einer Crossmaschine KTM die Gemeindestraße aus Richtung Reinkenhagen kommend in Richtung Mannhagen. Ausgangs einer leichten Linkskurve kam der Kradfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Bei diesem Sturz verletzte sich der Motorradfahrer schwer. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung durch einen RTW in die UNI-Klinik Greifswald gebracht. Am Krad entstand ein Sachschaden von ca.1000 Euro.

