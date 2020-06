Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Fahrradfahrer in Stralsund

Stralsund (ots)

Am 13.06.2020 kam es um 13:02 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer. Die 22-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW BMW befuhr die Alte Richtenberger Straße aus Richtung Alte Rostocker Straße kommend in Richtung Carl-Heydemann-Ring. An der Kreuzung musste die Fahrzeugführerin verkehrsbedingt halten, da die Lichtzeichenanlage ein rotes Signal zeigte. Auf Grund eines angebrachten Grünpfeils wollte die Fahrzeugführerin in weiterer Folge in den Carl-Heydemann-Ring einfahren, übersah dabei jedoch den von rechts kommenden 47-jährigen deutschen Fahrradfahrer. Dieser befuhr regelwidrig den Fußgängerweg in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei welchem der Fahrradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Dieser wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in das Klinikum Stralsund eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100,- Euro.

Im Auftrag

Matthias Trotzky Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell