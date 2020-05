Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen Grambow und Ramin

Pasewalk (ots)

Am 16.05.2020 gegen 17:40 Uhr kam es auf einem Verbindungsweg zw. den Ortschaften Grambow und Ramin im Landkreis Vorpommern-Greifswald zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Die 36-jährige Quad-Fahrerin und ihr 13-jähriger Mitfahrer waren gerade auf dem Weg von Ramin in Richtung Grambow, als plötzlich und unvorhergesehen ein Hase auf die Fahrbahn sprang. Vor Schreck versuchte sie dem Tier auszuweichen , um einen Zusammenstoß vermeiden. In der Folge verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kippte sie mit dem Quad um. Sie und ihr 13-Jähriger Sozius erlitten einen Schock. Beide wurden für Untersuchungen in die Asklepios-Klinik Pasewalk verbracht und konnten noch am gleichen Tag das Krankenhaus verlassen. Beide Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsbürger. Am Quad entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 EUR. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

