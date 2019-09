Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 20-jähriger Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Sassnitz/ Rügen (ots)

In der Mukraner Straße in Sassnitz verließ am 05.09.2019, gegen 22.45 Uhr ein 20-jähriger Mann an der Bushaltestelle einen haltenden Bus und wollte hinter diesem die Fahrbahn überqueren. Dort wurde er von einem heran nahenden PKW Skoda eines 38-jährigen Fahrers erfasst und dabei schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Der Fußgänger wurde in das Krankenhaus Bergen eingeliefert. Am PKW entstand Sachschaden von ca. 1000,-EUR. Beide Unfallbeteiligten leben auf der Insel Rügen.

