Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Raubüberfall auf eine 79 - jährige Frau in Ribnitz-Damgarten (Tatverdächtiger festgenommen)

PR Ribnitz-Damgarten (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 20:57 Uhr, kam es zu einem Raubüberfall in einer Wohnung einer Seniorin in Ribnitz- Damgarten. Eine männliche Person hat bei der Frau an der Haustür geklingelt, die Frau öffnete die Haustür. In der Folge forderte der 37-jährige Tatverdächtige unter Vorhalt eines pistolenähnlichen Gegenstandes die Herausgabe von Bargeld. Nachdem die Geschädigte den Überfall realisierte, schrie sie lautstark um Hilfe. Der 46-jährige Sohn hörte die Hilferufe und lief zur Wohnung seiner Mutter. Durch die Hilferufe der Frau lief auch der Tatverdächtige aus dem Haus und kam dem Mann entgegen. Durch das beherzte Eingreifen des 46- Jährigen konnte der Räuber bis zum Eintreffen der Beamten des Polizeireviers festgehalten werden. Die Geschädigte erlitt einen Schock. Gegen den bereits polizeilich bekannten Tatverdächtigen wird nun wegen schwerer räuberischer Erpressung ermittelt. Am 12.05.2019 wurde der Tatverdächtige dem Haftrichter im Amtsgericht Stralsund vorgeführt. Durch diesen wurde die Untersuchungshaft für den Tatverdächtigen angeordnet. Der Tatverdächtige wurde im Anschluss einer Justizvollzugsanstalt in M-V übergeben. Die Ermittlungen dauern an. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell