Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Reifen an mehreren Fahrzeugen zerstochen

Waren (ots)

Am 12.05.2019 gegen 08:30 Uhr wurde die Polizei über Notruf darüber informiert, dass in der Gerhart-Hauptmann-Allee in 17192 Waren mehrere PKW beschädigt wurden. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten des Polizeihauptrevieres Waren am Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. An fünf am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen wurden insgesamt sieben Reifen zerstochen. An einem der Fahrzeuge wurde zusätzlich der Fahrzeuglack zerkratzt. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500,-EUR. Zum Tatzeitraum kann nur gesagt werden, dass dieser zwischen Freitagnachmittag und Sonntagfrüh liegt. Zeugen welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeihauptrevier Waren unter der Telefonnummer 03991 - 1760, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de zu melden. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

