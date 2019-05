Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl von zwei Baustellenampeln in 17375 Ahlbeck

Ueckermünde (ots)

In der Nacht vom 11.05.2019 zum 12.05.2019, wurden durch bisher unbekannte Täter zwei Baustellenampeln mitsamt Batterien von einer Straßenbaustelle in der Dorfstraße in 17375 Ahlbeck entwendet. Der Schaden beläuft sich auf zirka 7.000,- EUR. Es wurde von Amts wegen Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Diebstahls erstattet. Sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeirevier Ueckermünde unter der Telefonnummer 039771-820, jeder andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de entgegen. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

