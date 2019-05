Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Täter nach Graffiti in Waren (Müritz)gestellt

PHR Waren (ots)

Am 11.05.2019 gegen 19:55 Uhr kam es nach Bürgerhinweisen im Bereich Rosa-Luxemburg-Straße in 17192 Waren zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti.Durch die Täterbeschreibung konnte ein 33- jähriger Tatverdächtigen im Rahmen der Nahbereichsfahndung festgestellt werden. Bei dem Täter wurden Spraydosen in dem mitgeführten Rucksack festgestellt. Durch den Tatverdächtigen wurden eine Hauswand sowie ein Fahrrad besprüht.Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,87 Promille. Es wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

