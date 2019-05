Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Tätliche Auseinandersetzung im Obdachlosenheim Waren

Waren (ots)

Am 30.04.2019 gegen 16:20 Uhr kam es im Obdachlosenheim in Waren in der Teterower Straße zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Obdachlosen. In der deren Verlauf der 58-jährige Tatverdächtige ein Messer zog und damit auf den Geschädigte zuging. Hierbei äußerte er, dass er den Geschädigten umbringen werden. In diesem Moment stach er in Richtung des 38-jährigen Geschädigten. Diesem gelang es den Angriff mit seinem rechten Arm abzuwehren. Dabei zog er sich einen tiefen Schnitt am rechten Unterarm zu. Der Geschädigte wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde er ambulant behandelt. Der Tatverdächtige wurde vorläufig Festgenommen. Bei Beteiligten standen unter erheblicher Einwirkung von Alkohol. Es wurde Anzeige wegen versuchten Totschlags erstattet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

