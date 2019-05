Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Körperverletzung auf dem Neubrandenburger Datzeberg (LK MSE)

Neubrandenburg (ots)

Am 30.04.2019 gegen 19:15 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Neubrandenburger Max-Adrion-Str. zu einer Körperverletzung. Ein männlicher 37-jähriger Neubrandenburger schlug hierbei innerhalb des Supermarktes mehrfach auf den Kopf eines 23-jährigen Neubrandenburgers ein. Der Geschädigte wurde hierdurch am Kopf verletzt und durch Rettungskräfte versorgt. Der alkoholisierte Tatverdächtige wurde nach kurzer Flucht durch Beamte des Neubrandenburger Polizeihauptreviers auf einem nahegelegenen Parkplatz gestellt und in Gewahrsam genommen. Im Auftrag Stefan Neumann Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

