Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Ein erneuter Fall von Enkeltrick in Wolgast (LK VG)

Wolgast (ots)

Am 30.04.2019 kam es in Wolgast zu einem erneuten Fall eines Enkeltrick, bei dem eine 90-jährige Frau um ihre Ersparnisse betrogen wurde. Die Geschädigte wurde von einer männlichen Person angerufen , welcher sich als Enkel ausgab. Dieser gab an in finanziellen Nöten zu stecken und dringend Geld zu benötigen. In dem Gespräch verabredete er mit der Geschädigte, dass diese das Geld an einen Beauftragten übergibt. In einem vom Täter organisierten Taxi wurde die Frau dann zur Sparkasse gefahren, wo sie das Geld von ihrem Konto abhob. Am Abend gegen 20:00 Uhr übergab sie das Geld in der Ostrowskistraße vor dem Haus Nr. 4 an einen ihr unbekannten Mann. Leider konnte sie diesen nicht genauer beschreiben. Der hierbei entstandene Schaden beläuft sich auf 11.000,-EUR. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um ihre Hilfe. Zeugen welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeirevier Wolgast unter der Telefonnummer 03836-252224 , in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

