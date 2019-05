Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Raubüberfall auf den Famila- Markt in 18442 Langendorf (LK VR)

Stralsund (ots)

Am 30.04.2019 gegen 16:50 Uhr kam es zu einem Raubüberfall auf den Familia-Markt in Langendorf. Eine männliche Person begab sich zum Kassenbereich des Famila-Marktes, um dort einen Pfandbon abzugeben und sein Pfandgeld wiederzubekommen. Der Mitarbeiter an der Kasse nahm den Bon entgegen und öffnete die Kasse, um das Geld zu entnehmen. In diesem Moment bekam er von dem Täter Reizstoff aus einem Reizstoffsprühgerät ins Gesicht gesprüht. Trotz der gereizten Augen sah der Mitarbeiter des Marktes noch, dass der Täter in die Kasse griff, mehrere Geldscheine entnahm und sofort aus dem Markt flüchtete. Der Mitarbeiter nahm sofort die Verfolgung und konnte den Täter noch in der Nähe stellen und zu Boden bringen. Hierbei wurde er von einem vorbeikommenden Passaten unterstütz. Gemeinsam hielten sie den Täter bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Höhe des entwendeten Bargeldes beläuft sich auf 1.300,-EUR. Bei dem Täter handelt es sich um einen 20-jährigen Stralsunder, welcher bereits in der Vergangenheit mehrmals polizeilich in Erscheinung getreten ist. Er wurde vorläufig festgenommen und gegen ihn wurde Anzeige wegen schweren Raubes erstattet. Am 01.05.2019 wurde der Täter einem Haftrichter vorgeführt. Durch diesen wurde die sofortige Untersuchungshaft angeordent. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell