POL-NB: 35-jähriger mit entwendetem Moped, ohne Fahrerlaubnis und alkoholisiert in Woldegk gestellt (Lks. Mecklenburgische Seenplatte)

Woldegk (ots)

Am 04.07.2019 fiel den Beamten des Polizeireviers Friedland gegen 07:15 Uhr während einer Streifenfahrt in Woldegk der Fahrer eines Simson-Kleinkraftrades durch seine Fahrweise auf. Bei dem Versuch diesen Fahrer für eine Verkehrskontrolle anzuhalten, ergrifft dieser sofort die Flucht . Er reagierte weder auf das Blaulicht und die Haltesignale des Funkstreifenwagens. Beim Vorhaben des Fahrers über einen Bordstein zu fahren, um über einen Fußgängerweg zu entkommen, verlor er das Gleichgewicht und stürzte. Bei der anschließenden Kontrolle des 35-jährigen Mannes stellte sich heraus, dass das genutzte Moped vom Typ Simson Schwalbe erst wenige Stunden zuvor in Neustrelitz entwendet wurde. Zudem war der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, hatte eine Atemalkoholkonzentration von 0,36 Promille und steht zusätzlich im Verdacht regelmäßig Drogen zu konsumieren. Der Eigentümer des entwendeten Mopeds wurde über den polizeilichen Einsatz und die Sicherstellung seines Fahrzeuges informiert. Er begab sich sofort nach Woldegk, um sein Eigentum wieder in Besitz zu nehmen. Im Auftrag PHK Andreas Scholz Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidium Neubrandenburg

