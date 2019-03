Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen in Priborn (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Röbel (ots)

Am 24.03.2019 gegen 18:00 Uhr kam es in Priborn zu einem Verkehrsunfall. Ein 16-jähriger Mopedfahrer, der mit einem ebenfalls 16-jährigen Sozius in Richtung Priborn-Ausbau unterwegs war, kam in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Beide aus der Region stammenden Jugendliche wurden bei dem Unfall verletzt, der Sozius am Arm so schwer, dass er durch Rettungskräfte in das Warener Klinikum verbracht wurde. Am Moped entstand Sachschaden in Höhe von ca. 250 EUR. Die Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen. im Auftrag Stefan Neumann Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

