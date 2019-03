Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Versuchter PKW-Diebstahl in Stralsund

Stralsund (ots)

Am 23.03.2019, gegen 05:15 Uhr bemerkte die Besatzung eines Funkstreifenwagens des Polizeihauptreviers Stralsund auf der Hafenhalbinsel in Stralsund einen Nissan Micra, an dem sich zwei männliche Personen zu schaffen machten. Eine der beiden Personen saß im PKW und die zweite Person stand daneben. Als beide den sich nähernden Funkstreifenwagen bemerkten, ergriffen sie fußläufig die Flucht. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und verständigten weitere Kollegen. Beide Flüchtigen konnten im Nahbereich gestellt werden. Bei der anschließenden Begutachtung des Nissan wurde festgestellt, dass die Scheibe der Fahrertür und die hintere linke Seitenscheibe eingeschlagen worden sind. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst aus Stralsund hat die Ermittlungen aufgenommen und war zur Spurensuche eingesetzt. Die beiden 23-jährigen spanischen Tatverdächtigen, welche in Stralsund studieren, wurden im Beisein eines Dolmetschers vernommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Täter wieder entlassen. Im Auftrag Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

