POL-NB: 20.000 Euro Schaden durch Brand in Strasburg

Strasburg (ots) - Heute hat es am frühen Morgen auf dem Grundstück eines Rentners im Siedlungsweg in Strasburg gebrannt. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technisches Gerät in einem gemauerten Schuppen Auslöser für den Brand gewesen sein. Sowohl der Schuppen als auch eine Garage und das darin befindliche Fahrzeug wurden durch das Feuer beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Zur Brandbekämpfung waren die Freiwilligen Feuerwehren Strasburg und Neuensund im Einsatz. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen am Brandort aufgenommen.

