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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und Radfahrer in Rostock - 88-Jähriger schwer verletzt

Rostock (ots)

Gegen 11:30 Uhr ereignete sich im Rostocker Stadtteil Lütten Klein ein Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Radfahrer.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die Straßenbahn vom Edeka-Center in Richtung Fischerdorf unterwegs. Ein 88-jähriger Radfahrer war ebenfalls in gleicher Fahrtrichtung auf dem parallel verlaufenden Geh- und Radweg unterwegs. Nach Aussagen von Zeugen soll der Mann an einem Straßenbahngleisübergang beabsichtigt haben, die entlang der St. Petersburger Straße verlaufenden Gleise in Richtung Trondheimer Straße zu überqueren. Dabei übersah der 88-Jährige vermutlich die herannahende Straßenbahn und es kam zur Kollision.

Der Radfahrer erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen. Er wurde nach der medizinischen Erstversorgung am Unfallort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Helsinkier Straße voll gesperrt. Zudem kam es zu Beeinträchtigungen im Straßenbahnverkehr. Gegen 12:15 Uhr konnten die Sperrmaßnahmen aufgehoben und die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung des Unfallhergangs ein Sachverständiger der DEKRA eingesetzt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache hat das Kriminalkommissariat Rostock übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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