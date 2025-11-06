PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Durchsuchungsmaßnahmen im Fall des getöteten achtjährigen Jungen aus Güstrow - Pressestatement um 16 Uhr

Rostock (ots)

Im Anschluss an die heute stattgefundenen Durchsuchungsmaßnahmen im Fall des getöteten Fabian aus Güstrow wird Oberstaatsanwalt Harald Nowack, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Rostock, um 16:00 Uhr ein Pressestatement zu den Ergebnissen der heutigen Maßnahmen geben.

   -    Uhrzeit: 16:00 Uhr
   -    Ort: Polizeiinspektion Rostock, Ulmenstraße 54, 18057 Rostock
   -    Treffpunkt: Haupteingang der Polizeiinspektion Rostock

Medienvertreter werden gebeten, sich vor dem Haupteingang der PI Rostock einzufinden, wo Sie in Empfang genommen werden.

Für Rückfragen steht die Pressestelle zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Sophie Pawelke
Telefon: 038208 888 2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

