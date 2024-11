Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Streit zwischen zwei Männern eskaliert - die Teterower Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Güstrow/ Teterow (ots)

Am gestrigen Abend kam es gegen 21:10 Uhr auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Fischersteig in Teterow zu einer gefährlichen Körperverletzung. Hier kam es nach bisherigen Erkenntnissen zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen zwei deutschen Männern (26, 39). Infolge dessen schlug der 26-Jährige unvermittelt mehrmals mit der Faust in das Gesicht seines Gegenübers. Weiterhin nahm der Angreifer eine Glasflasche und zerschlug diese auf dem Kopf des 39-Jährigen. Dieser erlitt durch den Angriff Schnittwunden im Kopfbereich sowie an der linken Hand und musste mittels Rettungswagen leichtverletzt in das Krankenhaus zur weiteren Behandlung verbracht werden. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde bei dem Verletzten ein Atemalkohol von 1,76 Promille festgestellt. Der Tatverdächtige selbst konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten im Umfeld des Tatortes und an dessen Wohnanschrift jedoch nicht mehr festgestellt werden. Gleichwohl ermittelt die Kriminalpolizei in Teterow wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den 36-jährigen Deutschen.

