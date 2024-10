POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall in Parchim - Straße für eine Stunde gesperrt

Rostock (ots) - Am 19.10.2024 gegen 20:35 Uhr kam es in Schwerin, Platz der Freiheit zu einer versuchten räuberischen Erpressung mit einer Machete. Die zwei Geschädigten befanden sich mit den späteren beiden Tatverdächtigen (41 sowie 29-jährige Deutsche) in der Straßenbahn der Linie 2 und stiegen gemeinsam am Platz der Freiheit aus. Der 29-jährige Tatverdächtige sprach die Geschädigten nach dem Verlassen der ...

mehr