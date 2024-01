POL-HRO: Viele Glätteunfälle im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock

Schwerin (ots) - Ein Schwerlasttransport wurde am gestrigen Abend von plötzlich auftretendem Schneefall überrascht. In den späten Abendstunden startete der mit Teilen eines Windrades beladene Schwerlasttransport in Schwerin mit dem Ziel die Ladung nach Lüblow in den Landkreis Ludwigslust-Parchim zu überführen. ...

mehr