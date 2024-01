Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: rechtzeitiges Löschen von Mülltonnen verhindert weitere Schäden an der Fassade eines Mehrfamilienhauses

Grevesmühlen (ots)

Am 14.01.2024 wurde um 04:11 Uhr der Brand mehrerer Mülltonnen in der Straße Am Wasserturm in Grevesmühlen gemeldet. Durch kurz darauf eintreffende Einsatzkräfte der Polizei konnte eine brennende Mülltonne festgestellt werden, welche sich in unmittelbarer Nähe zu einem Wohnblock befand. Die Einsatzkräfte begannen sofort mit den Löscharbeiten. Das Feuer konnte durch die eingesetzte Feuerwehr vollständig gelöscht und somit ein Übergreifen auf das Gebäude verhindert werden. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen im Hinblick auf die Brandursache sowie eine vor Ort festgestellte männliche, deutsche Person wurden aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter 03881 7200, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu melden. gefertigt: Georg Winkler Polizeioberkommissar Polizeirevier G verantwortlich: Kristin Hartfil Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

