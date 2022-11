Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Lothar Fetzer und Gert Frahm als neue Revierleiter begrüßt

Güstrow (ots)

Doppelter Grund zur Freude in der Polizeiinspektion Güstrow Bei einer feierlichen Veranstaltung sind heute Erster Polizeihauptkommissar Gert Frahm sowie Erster Polizeihauptkommissar Lothar Fetzer als Führungskräfte in ihr Amt eingeführt worden. Im Ratssaal der Landkreises Rostock kamen unter anderem Innenminister Christian Pegel, der Inspekteur der Landespolizei Nils Hoffmann-Ritterbusch sowie Polizeipräsidentin Anja Hamann zusammen, um den beiden Beamten ihre Glückwünsche zur neuen Funktion zu übermitteln. Bereits seit Juli dieses Jahres ist Lothar Fetzer Leiter des Polizeihauptreviers Güstrow und damit zuständig für 46 Beamte in der Barlachstadt. Für den 52-Jährigen ist es nicht die erste Revierleitung: Von 2015 an leitete er das Polizeirevier Teterow. "Ich freue mich, nach Jahrzehnten wieder nach Güstrow heimzukehren. Nach ~ meinen ersten Praktika war abgestimmt, dass ich auch nach meiner Ausbildung in Güstrow bleiben darf - nun mussten 25 Jahre ins Land gehen, um dies zu erreichen", so Lothar Fetzer. Den freigewordenen Posten in Teterow übernimmt seit Oktober der 54-jährige Gert Frahm. Nach vielen Jahren als Pressesprecher der Polizeiinspektion Güstrow und zuletzt als Polizeiführer vom Dienst in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock ist es seine erste Verwendung als Leiter. "Ich freue mich, ein so funktionierendes Polizeirevier von meinem Vorgänger übernehmen zu können. Insbesondere freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit den 39 Mitarbeitenden und darauf, mit Ihnen gemeinsam für die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Region sorgen zu können", so Gert Frahm. "Ein Revierleiter ist eine entscheidende Führungskraft in der Landespolizei. Revierleiter sind Leitfiguren ihrer Dienststellen und zugleich sind sie Vorbilder, Motivatoren, Leuchttürme und Kompasse für ihre Mitarbeitenden", so der Inspekteur der Landespolizei Nils Hoffmann-Ritterbusch. Zudem sei er sich sicher, dass Lothar Fetzer und Gert Frahm den bevorstehenden Herausforderungen gewachsen sind. "Ich wünsche beiden alles Gute für ihre Amtsführung".

