POL-HRO: Brand eines Einfamilienhauses in 19230 Picher

Schwerin (ots) - Am 19.03.2022 kam es gegen 19:30 Uhr auf dem Marienplatz in Schwerin zu einer Auseinandersetzung zwischen einer syrischen Personengruppe und mehreren Anhängern eines örtlichen Fußballvereins. Nach anfänglichen verbalen Beleidigungen kam es in der Folge zu mehreren körperlichen Übergriffen. Ein größeres Aufgebot an Polizeikräften konnte die Personengruppen trennen und die weiteren polizeilichen ...

mehr