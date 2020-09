Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der BAB 24

Stolpe (ots)

Am 01.09.20, gegen 23:20 Uhr, ereignete sich auf der BAB 24, in Fahrtrichtung Hamburg, Höhe der Anschlussstelle Hagenow, ein Verkehrsunfall. Ein VW Golf kam aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, überschlug sich und bliebt auf dem linken Fahrstreifen liegen. Die 25-jährige Fahrerin wurde schwer verletzt in die Helios-Klinik Schwerin verbracht. Zu Bergungs- und Reinigungszwecken erfolgte eine Vollsperrung der BAB 24, in Richtung Hamburg, sodass sich der Verkehr auf mehrere Kilometer anstaute. Auf das durch die Polizei abgesicherte Stauende fuhr ein PKW einem anderen auf. Der Verursacher flüchtete anschließend, konnte aber durch den bereits vor Ort eingesetzten Streifenwagen des AVPR Stolpe gestellt werden. Der litauische Fahrzeugführer hatte einen Atemalkoholwert von 1,63 Promille. Kurz zuvor betankte er mit seinem nicht zugelassenen Fahrzeug mit falschen Kennzeichen am Rasthof Stolpe Nord mehrere Kanister mit Diesel und fuhr ohne die Rechnung zu begleichen fort. Eine Personenüberprüfung ergab, dass er keinen Führerschein besitzt und bundesweit bereits wegen ähnlicher Delikte gesucht wird. Der 37-Jährige wurde vorerst in Gewahrsam genommen. Es entstand ein Gesamtschaden von insgesamt ca. 4000 EUR. Im Auftrag Holger Schaar Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Stolpe

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell