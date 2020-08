Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verdächtiges Ansprechen von Kindern: Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots)

Am gestrigen Montag, 10. August 2020, soll es in der Komarowstraße in Schwerin Mueßer Holz gegen 19 Uhr zu einem verdächtigen Ansprechen eines Kindes gekommen sein. Ein Zeuge rief die Polizei, als er beobachte, wie ein bisher unbekannter Mann einen Jungen zunächst auf einem Hinterhof hinter ein Gebüsch lockte und ihn anschließend gegen seinen Willen umarmte. Als er den Mann darauf ansprach, ließ er den Jungen los und entfernte sich anschließend in Richtung Komarowstraße. Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: - ca. 15 bis 17 Jahre alt und 1,50 Meter groß - schlankes, schmales Gesicht - trug ein schwarzes Shirt mit langer schwarzer Hose und blauen Mundschutz - kurze dunkle Haare - trug eine weiße Plastiktüte bei sich sowie einen kleinen schwarzen Rucksack Die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas zur Tatzeit am Tatort beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock unter der Telefonnummer 038208 888-2222 oder über die Internetwache der Landespolizei MV zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle des Landes entgegen.

