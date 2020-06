Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Boizenburg (ots)

Am heutigen Nachmittag kam es auf der Landesstraße 04 zwischen Waschow und Zarrentin zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die Gruppe, bestehend aus acht Kleinkrafträdern, befuhr die L 04 in Richtung Zarrentin. Auf Höhe von Bantin Ausbau verringerten die vorderen Kradfahrer verkehrsbedingt ihre Geschwindigkeit. Eine Kradfahrerin der Gruppe bemerkte dies zu spät, versuchte auszuweichen und kollidierte in der weiteren Folge mit dem linken Bordstein. Anschließend verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß mit einem Baum links neben der Fahrbahn zusammen. Die Fahrerin wurde hierbei schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Zur medizinischen Versorgung wurde die verletzte Fahrerin in eine Spezialklinik nach Hamburg gebracht. Hierfür kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000,00 Euro. Brenda Nagel Polizeikommissarin Polizeirevier Boizenburg

