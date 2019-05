Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand in einem Wohnhaus mit Kindergarten in Thürkow

Thürkow (ots)

Am 07.05.2019 gegen 15.45 Uhr brach in 17168 Thürkow Am Gutshof ein Feuer in einer Wohnung über dem dort befindlichen Kindergarten aus. Alle Kinder wurden durch die Erzieherin aus dem Haus gebracht und blieben wie auch die übrigen Hausbewohner unverletzt. Nach ersten Erkenntnissen ist das Feuer in dem Schlafzimmer der Wohnung im Obergeschoss ausgebrochen. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs hielt sich niemand in der Wohnung auf. Die Ursache des Feuers wird nun durch die Kriminalpolizei ermittelt. Vor Ort waren drei Wehren mit insgesamt 31 Einsatzkräften im Einsatz. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt. Die Wohnung selbst ist nicht mehr bewohnbar und der Kindergarten vorerst auch nicht nutzbar. Nach Auskunft des Bürgermeisters vor Ort, muss die Kita diese Woche geschlossen bleiben. Die betroffenen Eltern wurden darüber informiert. Für die Bewohner der Wohnung kann von der Gemeinde eine Zweiraumwohnung zur Verfügung gestellt werden. Im Auftrag Bodo Möller Polizeirevier Teterow

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Stefanie Busch, Stefan Baudler

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell