Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Sachbeschädigung am Wahlkreisbüro der Partei "DIE LINKE" in Wismar

Wismar (ots)

Am 30.04.2019 zwischen 6:50 Uhr und 11:10 Uhr wurde in der Lübschen Str. 70 in Wismar am dortigen Wahlkreisbüro der Partei "DIE LINKE" mit blauer Farbe großflächig die Außenfassade verunreinigt. Zeugen, die Beobachtungen zum Sachverhalt gemacht haben oder weitere sachdienliche Informationen mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0, bei der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienstelle zu melden.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Stefan Baudler

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell