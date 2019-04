Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zeugenaufruf nach Tötungsdelikt in Ludwigslust

Ludwigslust (ots)

Am 21.04.2019 ist auf einem Parkplatz in der Parkstraße in Ludwigslust in einem dort abgestellten PKW die Leiche eines bis dahin als vermisst geltenden Mannes gefunden worden. Bei dem Toten handelt es sich um Herrn Detlef STAGNEHT, der zuletzt in der Nähe von Eldena wohnhaft war und seit dem 01.01.2019 als vermisst galt. Detlef STAGNEHT wurde Opfer eines Tötungsdeliktes. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. 1. Wer kann bezüglich des Aufenthalts des Geschädigten am 31.12.2018 und danach Angaben machen? 2. Wer hat das abgebildete Fahrzeug (Audi A4, LWL-DS 161) beobachtet und kann Angaben darüber machen, wann der PKW in der Parkstraße abgestellt worden ist? 3. Wer ist möglicherweise im Besitz von Fotos, die den Bereich um den Abstellort zeigen (aufgenommen in der Zeit zwischen dem 31.12.18 und dem 17.04.2019)? 4. Wer hat sonst Hinweise zum vermutlichen Tatgeschehen? Zeugen wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Rostock unter Tel. 038208 888 2222, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienstelle. Medienvertreter wenden sich bei Fragen zum Sachverhalt an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Schwerin unter Tel. 0385 5302 102.

