Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Neues Kriminalkommissariat offiziell übergeben

Ludwigslust (ots)

Am 26.03.2019 wurde um 17 Uhr das neue Dienstgebäude des Kriminalkommissariats Ludwigslust offiziell übergeben. Zu diesem Anlass begrüßte der Leitende Kriminaldirektor Peter Mainka, Präsident des Polizeipräsidiums Rostock, rund 60 Gäste. Darunter waren unter anderem Lorenz Caffier, Minister für Inneres und Europa M-V, sowie der Ludwigsluster Bürgermeister Reinhard Mach. "Mit der neuen Dienststätte ist es gelungen, für die hier tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter moderne Arbeitsbedingungen und für die Bürgerinnen und Bürger in Ludwigslust eine gut erreichbare polizeiliche Ansprechstelle zu schaffen", so Peter Mainka. Das neue Kriminalkommissariat sowie der Kriminaldauerdienst befinden sich fortan in direkter Nachbarschaft zur Polizeiinspektion und dem Polizeihauptrevier Ludwigslust. Der bisherige Standort des Kriminalkommissariats in der Ludwigsluster Lindenstraße wurde im November 2016 auf Grund von baulichen Mängeln aufgegeben. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiteten in den folgenden zwei Jahren in Containern am Standort Grabower Allee 2c. Der erste Spatenstich für den Neubau erfolgte im September 2017, bereits im Mai 2018 konnte Richtfest gefeiert werden. Die Baumaßnahmen wurden im Dezember 2018 fristgerecht abgeschlossen. Insgesamt wurden rund 2,9 Millionen Euro investiert. "Endlich stehen Ihnen gute Räumlichkeiten für die polizeiliche Arbeit zur Verfügung", so Innenminister Lorenz Caffier. "Das haben sich auch alle verdient, genießen Sie die neuen Arbeitsbedingungen." Auch für Polizeipräsident Peter Mainka sei die neue Dienststätte ein Zeichen der Wertschätzung. So falle es auch in ihren Verantwortungsbereich, für die Sicherheit und Ordnung im flächenmäßig zweitgrößten Landkreis Deutschlands zu sorgen. Das Einsatz- und Kriminalitätsgeschehen ist dementsprechend vielfältig. Als besondere Kriminalitätsschwerpunkte in der Vergangenheit sind unter anderem die Reihe aufgeklärter Wohnungseinbrüche in den Jahren 2017/18 sowie die erfolgreiche Ermittlung in der Brandserie in Probst Jesar im Jahr 2018 zu nennen. Hinzu kommen die herausragenden Einsatzlagen wie das jährlich stattfindenden Festival "Airbeat One" in Neustadt-Glewe, die Waldbrände 2018 in Groß Laasch und Lübtheen sowie das Hochwasser an der Elbe im Juni 2013.

