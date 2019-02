Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Angriffe auf Geldautomaten in Tessin

Tessin (ots)

Am 23.02.2019 gegen 05:25 Uhr ist es zu einer Alarmauslösung in der VR-Bank in Tessin in der Rostocker Straße 1 gekommen. Unbekannte hatten versucht, den im Vorraum befindlichen Geldautomaten aus seiner Verankerung in der Wand zu entfernen. In diesem Zusammenhang wurde ein dunkler Kleintransporter mit einem defekten Rücklicht vor der VR-Bank gesehen. Dieser ist nach der Alarmaualösung mit hoher Geschwindigkeit davon gefahren. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, u.a. unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers, führten nicht zum Auffinden des Kleintransporters. Gegen 05:50 Uhr ging bei der Polizei ein weiterer Hinweis ein, dass in der Ostseesparkasse in Tessin in der St.-Jürgen-Straße 4 auch versucht worden ist, einen Geldautomaten aus seiner Verankerung zu reißen. In beiden Fällen sind die unbekannten Täter nicht an das Geld gelangt. Durch den Kriminaldauerdienst Rostock wurden die Ermittlungen aufgenommen. Wer Angaben zu den beiden Taten -insbesondere zum Kleintransporter- machen kann, wird gebeten sich an den Kriminaldauerdienst Rostock (Tel.: 0381 - 4916 1616) zu wenden. Hinweise können auch bei jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden. Frank Goede Polizeiführer vom Dienst PP Rostock / Einsatzleitstelle

